BioNTech-Aktie: Startschuss für den Rebound?

In er vergangenen Woche passierte einiges mit der BioNTech Aktie, von Kursverlusten bis in die Nähe ihres Jahres- und Zwölfmonatstiefs, bis hin zu einem positiven Kursverhältnis von Mittwoch an. In Anbetracht der aktuellen Situation des Kurses nahe dem Zwölfmonatstief und der lediglich durchschnittlichen Expertenbewertungen war das Unternehmen unter Beschuss geraten. Der seit Mittwoch anhaltende positive Trend sowie eine wichtige Ankündigung… Hier weiterlesen