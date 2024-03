BioNTech-Aktie: Stark!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Mittwoch endlich wieder einen deutlichen Satz nach vorne gemacht. Die Notierungen gingen mit dem Plus von 0,2 % nominell zwar nicht so stark nach vorne, aber: Die Aktie hat damit gezeigt, dass sie sich erfolgreich gegen einen Crash wehren kann. Die Kurse sind dennoch derzeit in einem schwachen Zustand.

Was die Börsen nicht gerne sehen

Die Börsen sehen es nicht gerne, wenn ein Unternehmen wie BioNTech derzeit nicht in der Lage ist, sich für das laufende Jahr eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung zu organisieren. Die Gewinne werden vermutlich – die Schätzungen sind noch etwas grob – bei gut 200 Millionen Euro, vielleicht 250 Millionen Euro landen. Rein rechnerisch wären das auf dem aktuellen Niveau gleich mehr als 400 für das KGV. Das ist um den Faktor 100 teurer als das, was in den besseren Zeiten gezahlt worden ist. Dass die Börsen hier misstrauisch wurden, ist in diesem Sinne für wirtschaftlich denkende Anleger und Analysten nicht verwunderlich.

