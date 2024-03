BioNTech Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Biontech wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 59,96 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Biontech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder umkehren. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Biontech eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Biontech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt bei 95,9 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 82,94 EUR liegt, was einem Unterschied von -13,51 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (89,11 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,92 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Biontech-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Biontech diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Biontech somit eine "Schlecht"-Bewertung.