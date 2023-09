BioNTech-Aktie: Sie haben es!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die BioNTech-Aktie hat am Dienstag bei 110 USD geschlossen, was einem Minus von -2,3 % entspricht. In diesem Monat hat die Aktie bereits einen Verlust von -8,9 % verzeichnet. Auch die politische Landschaft beeinflusst die Entwicklung: Finanzminister Christian Lindner und Verteidigungsminister Boris Pistorius mussten kürzlich ihre Termine absagen, da beide positiv auf das Coronavirus getestet wurden. In diesem Zusammenhang bleibt zu beobachten, wie die Gesundheitslage die Wirtschaft und somit auch die BioNTech-Aktie beeinflusst.

RKI-Warnungen und Marktreaktion

Lars Schaade, der amtierende Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), hat einen Anstieg der Atemwegsinfektionen, darunter auch Covid-19,...