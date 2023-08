BioNTech-Aktie: Rückkehr zur Normalität mit „Endlich“ Corona?

Wie ein Blitz am blauen Himmel schoss die BioNTech-Aktie am Montag in die Höhe, angefeuert durch einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, der bereits am Sonntag veröffentlicht und erneut Interesse an dem deutschen Wirkstoffentwickler weckte.

Gefahr eines Corona-Revivals laut Experten

Die US-Regierung plant offenbar, ihre Bevölkerung zu einer Booster-Impfung gegen das Coronavirus aufzurufen. Reuters zitiert hierbei Insider aus dem Weißen Haus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) untersucht aktuell Infektionsfälle mit der neuen Corona-Subvariante “EG.5” (“Eris”).

Auch die US-Gesundheitsschutzbehörde hat Wind von ihr bekommen, nachdem entsprechende Fälle in den USA bekannt wurden. Fachleute befürchten nun eine mögliche Infektionswelle im Herbst und Winter – auch wenn „EG.5“ im Vergleich zu vorherigen Varianten als...