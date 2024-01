BioNTech-Aktie: Ein Problem!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat zum Beginn der neuen Woche – leider – schon wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Die Notierungen haben in etwa -0,3 % verloren. Das an sich wäre kein Problem. Problematischer ist der Umstand, dass die Aktie nun wieder auf die Marke von 100 Euro zuläuft. Der Titel ist dabei aktuell an den Börsen dennoch vergleichsweise attraktiv, denn im laufenden Jahr – seit Neujahrsbeginn – hat die Aktie einen Aufschlag von 7,4 % geschafft. [...] Hier weiterlesen