BioNTech-Aktie: Pfizer-Schock zwingt zur Neuorientierung

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Das gemeinsame Unternehmen von BioNTech und Pfizer, das mit seinem COVID-19-Impfstoff ein beeindruckendes Geschäftsjahr hinter sich hatte, scheint nun in turbulentere Zeiten einzutreten. Pfizer gab kürzlich eine Umsatzprognose-Reduzierung für 2023 von rund 13% bekannt. Grund dafür sind geringere als erwartete Verkäufe der COVID-19-Behandlung und des Impfstoffs. Ein Kostensenkungsprogramm in Höhe von 3,5 Mrd. USD soll nun eingeleitet werden, und dies wird auch Stellenstreichungen zur Folge haben. Die Aktie des New Yorker Pharmariesen fiel daraufhin im erweiterten Handel um etwa 7%.

Umsatzprognose für 2023 um 13% gesenkt

Ein Kostensenkungsprogramm von 3,5 Mrd. USD wird eingeleitet

Aktien fielen im erweiterten Handel um 7%

Strategische Folgen für die BioNTech-Aktie

Die Umsatzprognose für das antivirale COVID-Präparat Paxlovid...