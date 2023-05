BioNTech-Aktie: Patentstreit eskaliert - CureVac erhält Verlegung!

Die BioNTech-Aktie behauptet sich weiterhin am Markt und bestätigt den Support von rund 6,50 US-Dollar. Doch in Bezug auf den Patentstreit gibt es interessante Neuigkeiten. CureVac (CVAC) gab kürzlich bekannt, dass sein Antrag auf Verlegung des laufenden Patentrechtsstreits zwischen Pfizer (PFE) und BioNTech (BNTX) vom Bundesbezirksgericht von Massachusetts an den Eastern District of Virginia genehmigt wurde.

Der Verlegungsantrag ist Teil einer umfassenden Gegenklage, die CureVac eingereicht hat und in der behauptet wird, dass die Herstellung und der Verkauf des COVID-19-Impfstoffs Comirnaty neun US-Patente verletzt. Dies verkündete das Unternehmen stolz.

Im vergangenen Juli reichten Pfizer und BioNTech beim Bundesbezirksgericht von Massachusetts eine Klage ein, um zu bestätigen, dass Comirnaty drei Patente von CureVac nicht...