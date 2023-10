BioNTech-Aktie: Nobelpreis-Jackpot!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Am Montag schloss die BioNTech-Aktie bei 112 USD, was einem Anstieg von 3,7 % entspricht. Wenn man das Momentum der letzten fünf Handelstage betrachtet, steht eine beeindruckende prozentuale Veränderung von 9,1 % zu Buche. Dabei profitiert das Unternehmen nicht nur von seinen starken Geschäftszahlen, sondern auch von dem Ritterschlag, den seine mRNA-Forschung in Form des Medizin-Nobelpreises für Katalin Karikó und Drew Weissmann erhielt.

Von der Forschung zum finanziellen Erfolg

Die Medizin-Nobelpreisträger, darunter die langjährige BioNTech-Beraterin und ehemalige Senior Vice President Katalin Karikó, wurden für ihre grundlegenden Arbeiten an mRNA-Impfstoffen ausgezeichnet. Dies unterstreicht die wissenschaftliche Exzellenz, auf der die finanzielle Stärke des Unternehmens basiert.