BioNTech-Aktie: Nicht viel los in dieser Woche, oder doch?

In dieser Woche zeigt die BioNTech-Aktie insgesamt keine großen Veränderungen. Vor dem abschließenden Freitagshandel steht auf Wochensicht bislang ein zartes Minus von 0,37 Prozent zu Buche. Angesichts der starken Verluste in den letzten beiden Wochen mag dies von einigen Anlegern aber bereits als Erfolg gewertet werden. So war die Aktie in den zwei Wochen zuvor um fast 20 Prozent gefallen.… Hier weiterlesen