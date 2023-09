BioNTech-Aktie: Neuer König?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die BioNTech-Aktie durchlebt eine bewegte Zeit, und Investoren fragen sich, wie die Zukunft aussehen könnte. Ein neuer Impfstoff von Pfizer-BioNTech zeigt vielversprechende Ergebnisse gegen die Variante BA.2.86, aber Analysten sind noch nicht überzeugt, dass dies ausreicht, um die Aktie wirklich nachhaltig aus ihrem aktuellen Tief zu holen. Die Aktie hat am Donnerstag bei 120 USD geschlossen und ist Richtung Wochenabschluss um 1,6% in dieser Woche gefallen. Der gleitende Durchschnitt 10 ist rückläufig, und der Kurs befindet sich darunter, was insgesamt kurzfristig negativ ist.

Finanzanalysten Skeptisch

Aktienkurs bei 120 USD

Jefferies Einstufung: “Hold”

Kursziel von 111 USD

Trotz der positiven Ergebnisse der Impfstoffstudien bei Mäusen bleibt das Analysehaus Jefferies bei seiner “Hold”-Einstufung für die BioNTech-Aktie....