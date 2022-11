BioNTech-Aktie: Neue Milliarden durch China-Deal?

Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) ist am Montag zeitweise fast zweistellig hochgeschossen und beendete den Handelstag mit einem Plus von 4,29% bei 161,49 US$. Ursächlich für den Kurssprung war offensichtlich die Meldung, dass die Bundesregierung an einem China-Deal für den Mainzer Hersteller arbeitet. Für das Unternehmen winken damit neue Milliardeneinnahmen.

Das Mainzer Pharma-Unternehmen BioNTech ist weltweit bekannt geworden durch seinen hochwirksamen Covid-19-Impfstoff auf Basis der ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.