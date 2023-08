BioNTech-Aktie: Neue Entwicklungen rund um Eris!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die BioNTech-Aktie hat sich in dieser Woche beeindruckend präsentiert. Am Donnerstag schloss der Kurs bei 120 USD, was einem Anstieg von 8,2 % im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Unter Berücksichtigung des 10-Tage-gleitenden Durchschnitts ist klar, dass der Trend nach oben zeigt. Kurzfristig bleibt das Bild positiv, da der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Doch es sind nicht nur die Zahlen, die Investoren aufmerksam machen sollten. Neue Entwicklungen rund um den XBB-1.5-Booster und die SARS-CoV-2-Variante Eris könnten weitere Wachstumschancen für BioNTech bedeuten.

Technische Indikatoren und Widerstandszonen

Eine kritische Marke, die überwunden werden muss, liegt bei 124 USD. Ein Durchbruch durch diese Widerstandszone könnte den Bullen weitere Kontrolle geben und den Aufwärtstrend bestätigen. Auf der anderen...