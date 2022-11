BioNTech Aktie in Modernas Negativtrend. Falsch? Keiner Pfizers Q3-Bericht gelesen? Oder Zielrichtung von BioNTech’s neuer Phase-I Studie gemeinsam mit Pfizer gesehen?

BioNTech Aktie – Biotechnologiewert. Grosse Forschungspipeline in teilweise fortgeschrittenem Stadium durchfinanziert durch den Comirnaty-Erfolg. Heute leidet die Aktie unter den verfehlten Erwartungen Moderna’s, die mit ihren Q3-Ergebnissen enttäuschte und gerade abgestraft wird.

Klar – es gibt Parallelen. Beide stellen mRNA-basierte Covid-19 Impfstoffe her und haben erstmals in ihrer Firmengeschichte jeweils zweistellige Milliardenumsätze und (Milliarden-) Gewinne erzielt.Un djetzt aht Moderna die Erwartungen verfehlt – weniger Impfstoff verkauft als erwartet, weniger Gewinn als erwartet. Dass die Multimilliardenumsätze mit den mRNA-Impfstoffen keine Dauerveranstaltung sein werden, war klar.

… die mRNA-Impfstoff-Gesamtjahresumsätze höher als bisher von Pfizer prognostiziert sein werden. Und dass im Q3 eine kräftige Umsatzdelle zu erwarten ist, die bereits jetzt durch sichere Aufträge, insbesondere der EU, im Q4 von einer kräftigen Umsatzsteigerung gefolgt sein wird. Dazu kommt heute eine Meldung über eine weitere Wirkstoff-Kooperation zwischen Pfizer und BioNTech, die offensichtlich keinen zu interessieren schien. Nur die drastischen Kursverluste Moderna’s scheinen für die BioNTech Aktie heute relevant – trotz offenkundig anderer Ausgangsbasis vor den Q3-Zahlen der Mainzer am Montag.

Der Reihe nach. Den Anfang machne wir mit der heutigen Unternehmensmeldung zur neuen Phase 1 Studie bevor wir zu den Preisindiaktionen für 2023 kommen und shcliesslich nochmals die Pfizer Zahlen in Bezug zu BioNTech’s Q3-Zahlen setzen, die am Montag anstehen:

Pfizer und BioNTech haben eine Phase-1-Studie zur Untersuchung eines kombinierten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Influenza und COVID-19 begonnen. Dieser Ansatz ziele darauf ab, zwei schwere Atemwegserkrankungen mit nur einem Impfstoff zu adressieren. Im Rahmen der Phase-1-Studie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität des Kombinationsimpfstoffansatzes auf Basis von nukleosid-modifizierter RNA (modRNA) wurde der erste Teilnehmer bereits behandelt. UND HEIRMIT KÖNNTEMAN NATÜRLICH GEGENÜBER MODERNAS IMPFSTOFF-KANDIDATEN GEGEN COVID-19 KLARE WETTBEWERBSVORTEILE ERRINGEN AB 2023 – wer sich einmal direkt gegen zwei Krankheiten impfen lassen kann, wird das zwei getrennten, zeitlich möglicherweise verzögerten Impfungen gegenüber vorziehen. Insbesondere da ähnlich eRisikogruppen adresseirt werden durch die beiden „Zielkrankheiten“.

…Pfizers quadrivalenten Influenza-Impfstoffkandidaten auf Basis von modRNA, genannt qIRV (22/23), der aktuell in einer klinischen Phase-3-Studie untersucht wird, mit dem bereits zugelassenen, an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoff (Original/Omikron BA.4/BA.5) von Pfizer und BioNTech. Beide Impfstoffkomponenten basieren auf BioNTechs unternehmenseigener mRNA-Technologieplattform.

„Die mRNA-Technologie hat mit ihrer Flexibilität und Herstellungsgeschwindigkeit demonstriert, dass sie eine gute Basis zur Entwicklung von Impfstoffen ist, die weitere Atemwegserkrankungen adressieren. Bei Pfizer sind wir sehr stolz auf unsere fortschreitende Arbeit, das Potenzial eines Kombinationsimpfstoffs gegen Influenza und COVID-19 zu untersuchen. Wir glauben, dass man mit diesem Ansatz die Impfpraxis gegen die beiden respiratorischen Erreger deutlich vereinfachen und so möglicherweise auch die Inanspruchnahme von Impfungen gegen beide Erkrankungen verbessern könnte“, sagte Dr. Annaliesa Anderson, Senior Vice President und Chief Scientific Officer, Vaccine Research and Development, bei Pfizer. „Trotz der existierenden Impfstoffe gegen saisonale Grippe stellt dieses Virus weltweit immer noch eine hohe Krankheitslast dar und führt jedes Jahr zu tausenden von Todesfällen und Krankenhausaufenthalten. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem gemeinsamen Weg mit BioNTech, auf dem wir die Prävention von Infektionskrankheiten auf der ganzen Welt verbessern möchten.“

„Durch die Kombination beider Indikationen in einem Impfstoffansatz wollen wir den Menschen eine effiziente Möglichkeit bieten, sich gegen zwei schwere Atemwegserkrankungen zu immunisieren, die durch sich ständig weiterentwickelnden Viren ausgelöst werden und für die fortlaufend angepasste Impfstoffe benötigt werden“, sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. „Die erhobenen Daten werden uns weitere Einblicke in das Potenzial von mRNA-Impfstoffen ermöglichen, mehr als einen Erreger zu adressieren. Dies wird uns dabei helfen, unsere Pipeline für Infektionskrankheiten weiterzuentwickeln, um Ansätze für Impfstoffe zu entwickeln, die an den Bedürfnissen von Patientinnen und Patienten ausgerichtet sind.“

Denn normalerweise erwartet man nach den nationalen Staatskäufen ab Anfang 2023 ein kräftiges Umsatzminus bei den mRNA-Covid-19-Impfstoffen, da die Nachfrage dann durch normale Beschaffungswege, teilweise krankenkassenfinanziert oder nutzerfinanziert und durch Ärzte bestimmt werden sollte. Hierzu gab Pfizer vor einiger Zeit „Entwarnung“ – Pfizer plant Preise von 110 bis 130 USD je Boosterimpfung aufzurufen, was die Umsätze auf einem hohen Niveau bei wesentlich geringeren Absatzmengen halten könnte,Und dazu gab es – wieder von Pfizer – im Rahmen der Q3-Zahlen des US-Pharmagiganten eindeutige Hinweise, was die Anleger von den BioNTech-Zahlen zum Q3 erwarten können. Und was nicht!

Klare Hinweise, dass Q3 eine kräftige „Umsatzdelle“ im Comirnaty-Umsatz aufweisen wird, u.a. da EU erst zum Q4 die bestellten Chargen abruft – BioNTech Aktionäre sollten gewarnt sein

Seit längerem wurde bereits spekuliert, wie lange die Multimilliardenumsätze mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna oder BioNTech/Pfizer weitersprudeln werden. One-hit-wonder mit Ablaufdatum? So sehen teilweise die Kurssetzungen bei den mRNA-Pionieren aus. Aber für 2022 sollte das noch kein Thema sein. Nein. Im Gegenteil:

Pfizer erhöht Umsatzerwartung für Comirnaty um 2 Mrd USD auf 34 Mrd USD für 2022 und BioNTech ist mit 50% mit an Bord

Durch die Aussagen von Pfizer über Comirnaty, dem gemeinsam mit BioNTech vermarktetem Covid-19-Impfstoff, sind die BioNTech Zahlen, die am 7.11.2022 veröffentlicht werden sollen, mit reduziertem „Überraschunsgeffekt“. Comirnaty macht immerhin 19% von Pfizers Q3-Umsätzen aus – rund 4,4 Mrd USD. Im ersten Halbjahr lag man schon bei 22,1 Mrd USD. Und so kann man bei der auf 34 Mrd USD erhöhten Jahresprognose für Comirnaty für das Q4 einen erwarteten Umsatz von rund 7,5 Mrd USD erwarten.

Die Begründung für die Umsatzschwäche im Q3 udn gleichzeitg die Begründung für die wesentlcih höheren Erwartungen für Q4 liegen für Pfizer auf der Hand: “ .Comirnaty(1) outside the U.S., down 86% operationally, driven primarily by a previously announced amendment to the supply agreement with the European Commission (EC) whereby all doses scheduled for delivery in June through August 2022 would instead be delivered in the fourth quarter of 2022 and similar

shifts in scheduled deliveries to other developed countries, as well as slower demand in emerging markets;“ – zusammengefasst: Sinkende Nachfrage in den Emerging Markets und verschobene Abrufe in den Industrieländern. (vgl. Pfizer Presentation „Pfizer Quarterly Corporate Performance – Third Quarter 2022“

96% weniger Auftragsproduktion für BioNTech als im Vorjahresquartal – Kapazitäten BioNTech’s stiegen zwar, aber nicht in diesem Umfang

Und gleichzeitg produzierten die Pfizer „Fabriken“ bedeutend weniger Impfstoffe für BioNTech in deren vertraglich zugesicherten „Vertriebsgebieten“ (u.a. Türkei, Deutschland,…) – „Lower revenues for certain Comirnaty-related manufacturing activities(1) performed on behalf of BioNTech SE (BioNTech), which decreased 96% operationally compared to the prior-year quarter.“

Wesentliche Botschaft der Pfizer-Zahlen: Gesamtjahresumsatzziele erhöht, schwächeres Q3 wird durch erhöhte, bereits bekannte und erteilte Aufträge im Q4 wesentlich höhere Comirnaty Umsätze ausweisen. Dazu kommen die Planungen Pfizers „nach den staatlichen Einkaufsprogrammen“ wesentlcih höhere Preise für Comirnaty am Markt ( konkret: USA) durchzusetzen, als zuvor am Markt geschätzt wurde.

Comirnaty sollte noch „für einige Milliarden EUR Umsatz gut sein“ – auch wenn der Peak wohl überschritten sein sollte

Gegenüber Moderna, die für das Geschäftsjahr 2022 auf Basis bereits geschlossener Kaufverträge Erlöse von rund 21 Mrd USD erwarten, erscheinen die von BioNTech 13 bis 17 Mrd EUR erwarteten Covid-19 Impfstoffumsätze in 2022 fast niedrig. Und sollten – nach den Pfizer Erwartungen von 34 Mrd USD Umsatz in 2022 mindestens am „oberen Rand“ erreicht werden können. Zumindest versucht das Duo BionTech/Pfizer die erwarteten Nachfragespitzen für Covid-19-Impfstoffe im Herbst oder Winter abzudecken – und dafür braucht es einen Omicron-angepassten Impfstoff, der mittlerweile u.a. bei FDA und EMA zugelassen wurde. Desweiteren hat die EMA empfohlen, die vorläufige Comirnaty-Zulassung in eine permanente, normale Zulassung zu wandeln. Wenn die EU-Kommission dem zustimmt, wovon auszugehen ist, sollte hier auf Jahre eine gewisse Grundnachfrage bedient werden können.