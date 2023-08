BioNTech-Aktie: Marktreaktion übertrieben!

Der erwartete operative Rückgang und der Verlust von 190 Millionen Euro überraschten die Anleger: Nachdem BioNTech seine Quartalszahlen am Montag bekannt gegeben hatte, stürzte der Aktienkurs zunächst ab. Im Vergleich zum Vorjahr stand ein Gewinn von 1,67 Milliarden in den Büchern des Mainzer Impfstoffherstellers. Die Investoren reagierten unsicher und ließen den Preis des Papiers vom Freitagshandel auf Xetra auf vorerst 86,72 Euro fallen – gegenüber einem Ausgangspreis von 97,42 Euro. Es scheint eine Überreaktion gewesen zu sein.

BioNTech-Aktie kehrt zurück über Startwert

Was können wir sagen? Die BioNTech-Aktie ist wieder da und schob sich sogar kurzzeitig bis an die Marke von 98 Euro heran – über dem Wert vor Bekanntgabe der Zahlen. Auch Analysten sind nicht so pessimistisch gestimmt. Deutsche Bank Research beispielsweise...