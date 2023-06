BioNTech-Aktie: Lohnt sich ein Investment für Anleger jetzt?

Die BioNTech-Aktie zeigt in diesem Jahr bisher eine suboptimale Performance. Seit Beginn des Jahres hat das Unternehmen, das während der Corona-Pandemie stark aufgestiegen ist, fast 27 Prozent an Wert verloren. Zwischenzeitlich lag der Verlust sogar bei über 33 Prozent. Am 11. Mai fiel die Aktie im Tief bis auf 100,08 Dollar, jedoch wurde sie beim zentralen Support wieder nach oben gehandelt.

Ende Mai entstand neue Hoffnung, als eine Omikron-Infektionswelle China traf. An den Börsen gab es Gerüchte darüber, dass westliche Impfstoffe eventuell doch noch zugelassen werden könnten, da chinesische Vakzine anscheinend nicht genügend Schutz bieten.

BioNTech-Aktie prallt nach unten ab

Dies führte zu einem kurzen aber kräftigen Kursanstieg bis auf 119,01 Dollar. Die 50-Tage-Linie (SMA50) und die frühere Unterstützung sowie aktuelle...