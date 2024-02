BioNTech-Aktie: Kleine Hoffnung

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Eine kleine Hoffnung geht nun von BioNTech aus. Die Mainzer haben am Freitag einen kleinen Gewinn von 0,5 % geschafft. Zudem ist die Aktie binnen einer Woche um gut 1,8 % geklettert. Das bedeutet am Ende, dass die Aktie derzeit in einem kurzfristigen kleinen Erholungsmodus bleibt.

Auch Analysten sind noch immer hoffnungsvoll. Denn immerhin soll BioNTech deren Vorstellungen nach einen Kurs von ca. 117 Euro erreichen können. Das wäre oder ist noch immer sehr anspruchsvoll. Die Notierungen haben kaum eine Chance, nach oben auszubrechen, wenn es keine wirtschaftlich neuen und relevanten Nachrichten mehr dazu gibt.

BioNTech: Das fehlt

Es fehlen die Erfolgsaussichten zum mRNA-Impfstoff gegen Krebs-Erkrankungen. Noch sieht es nicht so aus, als sei die entsprechende Zulassungsstudie schnell abgeschlossen. Insofern muss der Markt warten, insofern müssen auch die Analysten noch auf eine entsprechende Erfolgsgeschichte warten.

Die Zahlen für das laufende Jahr verraten noch keine Besserung. Denn die BioNTech wird derzeit mit einem KGV von gut 150 gehandelt, bezogen auf das laufende Jahr. Das ist noch immer viel zu hoch, um Value-Investoren wieder an Bord holen zu können. Dennoch: Die Analysten bleiben optimistisch.

