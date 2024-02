BioNTech-Aktie: Katastrophal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Eine schwache Bilanz hat am Freitag der Wert von BioNTech vorgelegt. Die Aktie des Unternehmens aus Mainz verlor gleich -1,3 % und ist damit auf einem der tiefsten Kurse der jüngeren Vergangenheit gelandet. Der Abwärtsmarsch des Unternehmens an den Börsen lässt zunehmend daran zweifeln, dass der Durchmarsch in Richtung von 100 Euro noch gelingen kann. 100 Euro gelten als die magische Grenze schlechthin, die BioNTech unbedingt erreichen sollte, um wieder interessant zu werden. Nur: Die Ergebnisse des Unternehmens sprechen weiterhin dagegen.

Da kommt nicht mehr viel, oder?

Es gibt tatsächlich eine positive Nachricht – das Unternehmen erhielt zusammen mit seinem Partner Duality Biologics nun die Zusage, eine Schnellstudie in den USA zur Zulassung durchführen zu können. Dabei geht es um den mRNA-Wirkstoff im Kampf gegen Krebs. Allerdings sind die Chancen, dass das Mittel schnell zum Gamechanger werden kann, zumindest für das laufende Jahr sicherlich nicht hoch.

Das Ergebnis in diesem Jahr – 2024 – wird nach Markteinschätzung eher schwach sein. Der Gewinn könnte von ehedem gut 1 Milliarde Euro demnach auf 228 Millionen Euro sinken. Damit wäre die Aktie noch immer recht teuer – oder übersieht der Markt etwas?

