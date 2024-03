BioNTech-Aktie: Jetzt wird es richtig spannend

Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) ist am Montag mit einem kräftigen Satz von +5,5% auf 96,30 US$ in die Woche gestartet, nachbörslich ging's sogar noch ein Stückchen höher. Was hat den Kurssprung ausgelöst? Schickt sich das Papier jetzt an, seinen Jahresrückstand wettzumachen?