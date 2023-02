BioNTech-Aktie: Jetzt könnte der Kurs drehen!

Schon seit mehreren Handelstagen befindet sich die BioNTech-Aktie im Bereich von etwa 144 US-Dollar. Inzwischen scheint es so, als könnte der Titel an Boden gewinnen und zur Oberseite streben. Um für ein kurzfristig interessantes Signal zu sorgen, muss der Preisbereich von etwa 146 US-Dollar per Tagesschlusskurs überboten werden. Ein weiteres Anziehen zum nächstgrößeren Widerstand von 155 US-Dollar dürfte dann die Folge sein. Übergeordnet befindet sich die BioNTech-Aktie in einer großen Seitwärtsphase. Aktuell rangiert sie genau im Mittelbereich.

Welches Kursziel wird anvisiert?

Der Blick auf die letzte Einstufung der Schweizer Großbank UBS zeigt auf, die Sorge von Investoren ist zunächst weiterhin gegeben, dass 2023 ein Rückgang Impfstoffgeschäft zu sehen ist. Die Analystin Eliana Merle beläst die BioNTech-Aktie daher auf “Neutral”. Das Kursziel setzt Merle bei 168 US-Dollar an. Aktuell handelt die BioNTech-Aktie bei etwa 144 US-Dollar. Die weitere Perspektive bezüglich des Impfstoffes schätzt sie als unsicher ein. Das bedeutet auch ein anhaltendes Risiko für die Anleger. Erst kurz zuvor hatte Goldman Sachs ebenfalls für eine neutrale Bewertung ausgesprochen.

BioNTech-Aktie – Die Tendenz ist eher seitwärts!

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 12 als bullisch anzusehen. Das sind 40.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die BioNTech-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.