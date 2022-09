BioNTech-Aktie: Jetzt billig genug?

Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) ist wie alle anderen Papiere von Impfstoffherstellern nach der Aussage von US-Präsident Joe Biden, die Corona-Pandemie sei in den USA beendet, unter die Räder geraten. Gestern ging sie an der Nasdaq bei 128,24 US$ aus dem Handel, nicht mehr weit entfernt vom 52-Wochen-Tief also, das bei 117,08 US$ liegt. Die Frage, die sich viele Anleger stellen: Ist die Aktie mittlerweile so billig, dass man hier zuschlagen ...





