BioNTech-Aktie: Jetzt aber!

BioNTech ist eine der spannenderen Aktien am Markt. Grund ist die nun umhergehende Corona-Infektion. Dies wiederum hat zuletzt an den Börsen zumindest eine etwas bessere Stimmung für den Titel von BioNTech ausgelöst. Der Titel konnte am Freitag ein Plus von 1 % verbuchen. Wichtiger aber scheint: Es gibt noch Impulse, die weit höhere Kursziele für erreichbar halten.