BioNTech Aktie: Ist das wirklich wahr?

Bei Biontech hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmung und des Buzzes gezeigt. Eine Änderung des Stimmungsbildes erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Biontech keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Biontech daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird Biontech derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 97,3 EUR, während der Kurs der Aktie (87,84 EUR) um -9,72 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 92,65 EUR führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält Biontech daher das Rating "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten treffen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Im Fall von Biontech ergab die Analyse, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Biontech in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Biontech-Aktie beträgt aktuell 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 66,55) und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt daher ein "Neutral"-Rating für Biontech.