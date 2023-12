BioNTech Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Biontech wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet hatte, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst hatten. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert diskutiert. Zusammenfassend betrachten wir die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "neutral". Daher ergibt die Gesamtmessung der Anlegerstimmung insgesamt eine "neutral" Einstufung.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Biontech-Aktie bei 100,73 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 95,92 EUR, was einem Unterschied von -4,78 Prozent entspricht. Daher vergeben wir aus charttechnischer Sicht eine "neutral" Bewertung. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt häufig im Rahmen der technischen Analyse betrachtet. Der letzte Schlusskurs von 91,35 EUR liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Daher erhält die Biontech-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "neutral" Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "neutral" Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher bewerten wir diesen Punkt als "neutral". Bezüglich der Intensität der Diskussionen in den letzten 30 Tagen ergab sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung fand als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einer "schlecht" Bewertung. Somit erhält die Biontech-Aktie ein "schlecht" Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Biontech-Aktie liegt bei 21 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "gut" Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 45,53, was bedeutet, dass Biontech weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf der Basis des RSI25 als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "gut" Rating für Biontech.