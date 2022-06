BioNTech-Aktie: Hohe Ziele!

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die BioNTech-Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Nachdem die BioNTech-Aktie letzte Woche Freitag nur noch mit einem Kurs von 136,95 Euro aus dem Handel ging, musste der Wert in dieser Woche wieder erstarken. Die Entwicklung! Auch die Milliardengewinne, die BioNTech während der Corona-Pandemie einstreichen… Hier weiterlesen