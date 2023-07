BioNTech-Aktie: Herausfordernde Zeiten liegen vor!

In etwa vierzehn Tagen wird BioNTech seine Finanzen für die Aktionäre offengelegt haben und nach den Milliardenüberschüssen während der Corona-Zeit dürfte das Unternehmen erheblich kleinere Gewinne einfahren. Die Analysten gehen davon aus, dass deutlich geringere Umsätze und ein Betriebsverlust verbucht werden müssen.

Obwohl dies kein Weltuntergang ist, da sich BioNTech durch den Verkauf von Covid-19-Impfstoffen eine äußerst komfortable Reserve geschaffen hat, mangelt es an der Börse jedoch an Aussichten auf weiteres Wachstum, was bereits seit einiger Zeit bestraft wird.

Die Abwärtsspirale der BioNTech-Aktie

BioNTech bietet seinen Anteilseignern hauptsächlich eher unspezifische Perspektiven für aktuell in Entwicklung befindliche Medikamente, die unter anderem zukünftig Krebs bekämpfen könnten. Frühere Studienergebnisse lesen...