BioNTech-Aktie: Gibt es ein Comeback in Sicht?

Die BioNTech-Aktie befindet sich seit Jahresbeginn auf einer Talfahrt und hat mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Doch in den letzten drei Handelstagen konnte die Aktie um gut sechs Prozent zulegen, was für einige Anleger vielversprechend klingt. Obwohl das Unternehmen eigentlich individualisierte Krebstherapien anbieten wollte, wurde es durch die Corona-Pandemie zum Glücksfall und spülte Milliardengewinne in die Kriegskasse des Unternehmens für Investitionen in die Krebsforschung.

Derzeit werden Wirkstoffe von BioNTech in über 20 klinischen Studien getestet und zwei Projekte sind bereits in der fortgeschrittenen Phase 2 angekommen. Langfristig orientierte Anleger könnten hier eine Chance sehen, da das Unternehmen genug liquide Mittel hat, um zahlreiche Forschungsprogramme über Jahre zu finanzieren. Allerdings bleibt auch...