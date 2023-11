BioNTech-Aktie: Gewagte Perspektive!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Freitag mit einem kleinen Plus Abschied von der vergangenen Börsenwoche genommen. Immerhin ging es um fast 0,8 % aufwärts. Damit lässt sich die gegenwärtige Situation aber noch nicht retten. Die Notierungen sind derzeit noch mit einem Minus aus den vergangenen Wochen beschäftigt, das zuletzt nur minimal aufgehübscht wurde. Nur Analysten sind noch zuversichtlich!

BioNTech: Wo bleibt die Zuversicht?

Wo bleibt, so die Frage von Analysten an den Markt, die Zuversicht? Denn Analysten sehen Kursziele, die deutlich mehr als 30 % über den aktuellen Kursen liegen. Dies ist wohl in erster Linie auf die Hoffnung zurückzuführen, die für mRNA-Impfstoffe gegen Krebserkrankungen vorgelegt werden. Das Geschäft könnte indes noch auf sich warten lassen. Studien werden noch Zeit in Anspruch nehmen, so die Auffassung. BioNTech...