BioNTech Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten Wochen wurde bei Biontech eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien, welche eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Biontech in dieser Hinsicht daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Biontech-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 75, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 59,11, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Biontech.

Die Anleger-Stimmung bei Biontech in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf die Technische Analyse ist die Biontech-Aktie mit einem Kurs von 82,14 EUR inzwischen -8,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,63 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.