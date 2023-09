BioNTech-Aktie: Game-Changer Entdeckt!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die BioNTech-Aktie beendete den Handelstag am Donnerstag bei 102 USD, was einen wöchentlichen Rückgang von -3,3 % darstellt. Dieser Einbruch tritt kurz vor Wochenende auf und zieht die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Obwohl der Kursrückgang besorgniserregend erscheint, gibt es auch positive Nachrichten. Pfizer und BioNTech erhielten am selben Tag die Zulassung von Health Canada für ihren angepassten COVID-19-Impfstoff, der auf die Omicron-Subvariante XBB.1.5 abzielt. Diese Entwicklung könnte sich als Katalysator für die BioNTech-Aktie erweisen.

Wöchentlicher Kursrückgang : -3,3 %

: -3,3 % Schlusskurs am Donnerstag : 102 USD

: 102 USD Health Canada-Zulassung für angepassten COVID-19-Impfstoff

Kanadische Zulassung: Ein Silberstreifen am Horizont

Der aktualisierte Impfstoff von Pfizer und BioNTech zielt darauf ab, ein breiteres Spektrum...