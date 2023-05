- BioNTech-Aktie im Fokus: Entscheidende Entwicklungen stehen bevor!

Die Aktie von BioNTech bleibt weiterhin auf Talfahrt, mit einem erneuten Rückgang von etwa 2% am Dienstag. Die vorherigen Kursgewinne scheinen keine entscheidende Rolle zu spielen und der Trend ist eindeutig. Die Marke von 100 Euro wird hart umkämpft sein, da ein Absturz darunter das Marktsignal wäre.

Die Quartalszahlen am 8. Mai werden eine wichtige Rolle für die weitere Entwicklung des Unternehmens spielen, welches noch nicht am Ende seiner Entwicklungsphase ist. Der aktuelle Chart zeigt wenig Zuversicht in Bezug auf den Erfolg eines Comebacks vom Corona-Einbruch.

Seit Anfang des Jahres hat sich der Wert der Aktie um mehr als -28% verringert und das fehlende Interesse an den langfristigen Zukunftsaussichten belastet sie zusätzlich. Technisch betrachtet befindet sich die Aktie im Niemandsland mit einer Distanz zum GD100 bei...