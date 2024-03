BioNTech-Aktie: Fette Enttäuschung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Freitag schon wieder eine fette Enttäuschung für die Märkte parat gestellt. Die Notierungen sind zwar um 1,6 % gestiegen. Dennoch ist der Wert betrachtet über eine Woche hinweg bei einem Minus von ca. -3 % stehen geblieben. Es sieht noch immer nicht so aus, als sollte noch ein großer Durchbruch zu erwarten sein. Die Mainzer haben im laufenden Jahr bereits 12 % verloren.

BioNTech: Es fehlt an allen Ecken

Die Umsatz- und die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr sind bieder. Ausgesprochen bieder. Zudem fehlen im Vergleich zu den vergangenen Corona-Jahren die guten Nachrichten. Das Unternehmen schafft es aktuell nicht, die mRNA-Story für die Krebs-Behandlung voranzutreiben.

Da die Gewinne um ein Mehrfaches schrumpfen, wenn hier die Umsätze fehlen, hat auch der Kurs die Richtung nicht mehr wechseln können. Analysten hoffen noch auf ein Comeback in Richtung von mehr als 100 Euro. Das können die Chartanalysten und die technischen Analysten derzeit nicht bestätigen. Der Wert ist daher noch immer im Abwärtsmarsch. Neue Hoffnung ist in der neuen Woche nicht zu erwarten. Analysten halten dennoch am Kursziel von 117 Euro fest!

