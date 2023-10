BioNTech-Aktie: Die Fehlkalkulation mit der Corona-Impfung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat aktuell massive Probleme, jedenfalls an den Börsen. Das Mainzer Unternehmen hat dabei am Dienstag zwar “nur” -0,5 % verloren. Zuvor aber ging es am Montag um fast -7 % nach unten. In den Tagen zuvor aus der vergangenen Woche hat BioNTech gleichfalls schon erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Nun sieht es so aus, als sollte der Titel die 100-Euro-Marke nicht mehr so schnell für sich in Anspruch nehmen können. Das hat Gründe.