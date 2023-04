BioNTech-Aktie: Es kommt, wie es kommen musste...?

Die BioNTech-Aktie fällt heute um rund 5% in den Keller und kämpft damit mit der Kursmarke von 100,00 Euro. Dabei müssen BioNTech-Aktionäre in den vergangenen sechs Monaten einen Kursverlust von knapp 20% verbuchen, während auf Jahressicht ein Minus von 21% auf der BioNTech-Kurstafel steht. Am 08. Mai veröffentlicht BioNTech die Ergebnisse des ersten Quartals und informiert...