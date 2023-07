BioNTech-Aktie: Erwartetes Kursziel von 228,18 Euro erreicht!

Am 7. August rückt in den Fokus, da BioNTech dann sein aktuellstes Zahlenwerk offenbaren wird. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die neuesten Prognosen. Gemäß Daten von Marketscreener erwartet der Analystenkonsens Einnahmen von 731 Millionen Euro, was im Vergleich zum vorherigen Quartal mit einem Umsatz von 1,27 Milliarden Euro eine deutliche Reduzierung darstellt. Darüber hinaus ist ein negatives Betriebsergebnis von etwa 4,8 Millionen Euro vorauszusehen. Parallel dazu soll ein Verlust pro Aktie im Umfang von 0,33 Euro verzeichnet werden. Dies könnte grundsätzlich saisonale Auswirkungen widerspiegeln.

Die Tatsache bleibt jedoch bestehen: Nachdem der Corona-Impfstoff für einige Sonderentwicklungen gesorgt hatte, benötigt das Unternehmen nun zusätzliche Wachstumsimpulse. Aber prinzipiell scheint es durchaus möglich zu...