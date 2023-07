BioNTech-Aktie: Erfreuliche Kursentwicklung!

Die BioNTech-Aktie scheint derzeit festgefahren. Es gelingt ihr nicht, eine signifikante Erholung zu erzielen. Selbst kleinste Aufwärtsbewegungen stoßen auf Widerstand, und Anleger zeigen Zurückhaltung, indem sie im Vorfeld der Quartalsdaten verkaufen, die am 07. August präsentiert werden sollen. Die einstige Begeisterung für die Aktie inmitten der Corona-Krise hat sich von Euphorie in Enttäuschung gewandelt – sogar “Depression” könnte als aktuelle Stimmungsphase des Wertes bezeichnet werden, sollten auch die bisherigen Jahrestiefststände noch überschritten werden. Das Jahrestief 2023 wurde bisher bei 100 US-Dollar am 11. Mai 2023 erreicht.

Fehlende Impulse bei BioNTech-Aktien

Momentan fehlen schlichtweg Auslöser für eine Erholungsbewegung, insbesondere so kurz vor den Q2-Daten gibt es keine kursrelevanten Nachrichten zu...