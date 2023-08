BioNTech-Aktie: Erfahren Sie, ob sich alles wieder bessert!

Ein klassisches Bärenfallen-Szenario zeigte sich bei der BioNTech-Aktie. Im Anschluss an die Quartalszahlen verbuchte die Aktie deutliche Verluste. Dies lag daran, dass das Unternehmen einen proaktienmäßig höheren Verlust verzeichnete, als vom Markt prognostiziert wurde. Darüber hinaus wurden auch niedrigere Umsätze gemeldet, was zu einer fallenden Kurslücke führte. Doch bereits am Tag nach der negativen Kursreaktion setzte eine dynamische Gegenbewegung ein – ein Trendwendemuster in Form eines Bullish Engulfing und somit wurde das Gap geschlossen. Es stellte sich heraus, dass der kurze Absturz aus einem mehrwöchigen Bereich nach unten bloß eine Bärenfalle war.

Steht nun eine Aufwärtsbewegung für die BioNTech-Aktie bevor?

Das kurzfristige Momentum spricht gegenwärtig für den Wert dieser Aktie. Kurzfristig erscheint diese...