BioNTech Aktie: Einblick in die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens

Innerhalb der letzten drei Monate haben 0 Analysten ihre Bewertungen zur BioNTech-Aktie abgegeben. Diese setzten sich zusammen aus “Gut”, “Neutral” und “Schlecht”. Insgesamt ergibt sich daraus ein “Gut”-Rating für die Aktie des Unternehmens.

Im Hinblick auf den zurückliegenden Monat zeigen sich insgesamt 3 positive Bewertungen, jedoch auch 8 neutrale Bewertungen seitens der Institutionen – es gibt hierbei keine negativen Bewertungen. Somit kann man kurzfristig von einem neutralen Vorzeichen ausgehen.

Demnach prognostizierten die Analysten den Durchschnittskurszielwert von 212.41 USD, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 73.68 % entspricht gemessen am jüngsten Schlusskurs in Höhe von 124,25 USD. Aus diesem Grund wird das Wertpapier mit einer Empfehlung im Wert von eben jenen prognostizierten Kurszielwert bewertet...