BioNTech-Aktie: Du lieber Himmel!

BioNTech hat am Montag schon wieder verloren. Die Mainzer gaben am Ende fast 0,9 % ab. Die Notierungen sind damit wieder auf dem Niveau von 86 Euro angekommen. Das ist und bleibt noch viel zu niedrig, um wieder von einem Aufwärtstrend zu träumen. Die Kursziele von Analysten liegen noch immer bei ca. 117 Euro, wobei jetzt ein Kuafrating dazu kam, nachdem drei Tage vorher schon eines kam. Das ändert an der Gesamteinschätzung indes wenig.

100 Euro – schon das wäre gewaltig!

Es wäre schon gewaltig, wenn die Aktie es schaffen würde, die Marke von 100 Euro wieder ins Visier zu nehmen. Das Chartbild zeigt allerdings, dass der Weg sehr weit sein wird. Auch die Statistik spricht nicht für BioNTech. So verlor der Titel im laufenden Jahr bereits mehr als -9 %. Die Aktie ist im Abwärtstrend – und wirtschaftlich orientierte Analysten wissen warum. Das KGV für 2024 liegt bei … 400.

