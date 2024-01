BioNTech-Aktie: Diese Kaufempfehlung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Donnerstag einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Dennoch notiert der Wert immerhin nach den bis verzeichneten -0,8 % über der Marke von 90 Euro. Die ist nicht sehr wichtig, aber wird dennoch an den Märkten wahrgenommen. Der Konzern aus Mainz dümpelt damit allerdings noch immer unterhalb der Marke von 100 Euro, die vielen Investoren und Analysten als extrem bedeutend erscheint. Die Märkte haben dabei aktuell noch immer die früheren Kurshöchststände im dreistelligen Bereich im Blick.

Aktuell stellt sich zweifellos noch die Frage, ob die Aktie in diesen Aufwärtstrend zurückkehren kann. Nun hat die HC Wainwright ihre Kaufempfehlung “bekräftigt”, wie es heißt. Die Kaufempfehlungen insgesamt sind – so weit sie sich auf Analysten beziehen – interessant. Denn der Titel hat nach den vorliegenden Schätzungen der Konsens-Stimmen lt. Marketscreener noch immer ein interessantes Kursziel vor Augen: 117,4 Euro – dies wären ausgehend von den aktuellen Notierungen ziemlich genau 30 %.

30 % mehr – eine Wette!

Das ist eine Wette ohne richtigen Einsatz. Denn BioNTech bietet derzeit noch wenig Anhaltspunkte für einen immensen wirtschaftlichen Aufschwung. Der Konzern setzt nun wohl voll auf mRNA-Impfstoffe im Kampf gegen Krebs. Dabei verspricht BioNTech durchaus eine schnelle Entwicklung und kündigte bereits für Ende 2024 einen Durchbruch an. Das hilft indes noch immer nicht – denn die Umsätze werden im laufenden Jahr wohl nicht mehr tangiert.

Die Hoffnung der Analysten ist auch wirtschaftlich kaum zu begründen. Das zeigt ein Blick auf das aktuelle KGV. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist noch immer zu hoch. Es wird angesichts des aktuell geschätzten Nettogewinns im Jahr 2024 von 228 Millionen Euro auf ca. 120 geschätzt. Das wäre ein KGV, das um den Faktor 20 höher wäre – also das 20fache umfassen würde – als in den guten Zeiten: Und in den guten Zeiten war die Aktie teils um das 2-3fache teurer. Der eigentliche Unterschiedsfaktor beläuft sich aktuell damit sogar auf gut 50.

