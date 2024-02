BioNTech Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Biontech-Aktie zeigt, dass sie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 97,3 EUR, was -9,72 Prozent über dem aktuellen Kurs von 87,84 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 92,65 EUR weist mit -5,19 Prozent eine negative Abweichung auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Biontech gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Sowohl die Stimmung in den sozialen Medien als auch die Anzahl der Beiträge wurden als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden auf den sozialen Plattformen überwiegend neutrale Kommentare festgestellt. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ebenfalls ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse und zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 44, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage (66,55) bestätigt ebenfalls dieses "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren ein "Neutral"-Rating für die Biontech-Aktie.