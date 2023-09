BioNTech-Aktie: Die Corona-Welle!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Montag mit einem kleinen Plus die nächste Stufe erreicht. Die Notierungen konnten die Woche mit dem Aufschlag von fast 1 % freudig begrüßen. Damit setzt sich fort, was sich schon in den vergangenen Tagen angedeutet hatte.

BioNTech wirkt so, als sei die Aktie im Rennen um steigende Kurse zurück. Die Notierungen haben in der vergangenen Woche einen Aufschlag von gut 4 % geschafft.

Auch die Marke von 100 Euro ist schon wieder länger überwunden. Vielmehr holte die Aktie mit – inzwischen mehr als – 110 Euro die nächste Unterstützung aus besseren Tagen wieder ein.

Die Zuneigung der Märkte basiert wohl darauf, dass wieder Hoffnung auf steigende Kurse durch die nächste Corona-Welle vermutet wird.

Die Analysten sind hier ebenso optimistisch, wie die Zahlen nun Anfang September zeigen.

BioNTech: Aktualisierter...