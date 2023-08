BioNTech-Aktie: Beeindruckendes Kursziel!

BioNTech hat sich in der letzten Woche durch beeindruckende Gewinne ausgezeichnet. Der Aktienkurs ist um bemerkenswerte 14% gestiegen, was ihn aus Sicht von Analysten und Beobachtern zunehmend attraktiver macht. Diese dynamische Entwicklung wurde vor allem verzeichnet seitdem bekannt wurde, dass das neue Coronavirus sich mutmaßlich stärker ausbreitet als zuvor angenommen. Daher lässt es sich insinuieren, dass die Corona-Impfung erneut in den Mittelpunkt rücken könnte.

In dieser Hinsicht scheint BioNTech gut aufgestellt zu sein. Nach einem wochenlangen Ringen um die 100-Euro-Marke konnte BioNTech seine Notierungen erstmals seit dem Frühjahr deutlich über diese Schwelle heben – allein aus charttechnischer Sicht sind die Aussichten bereits verbessert.

BioNTech: Eine zukunftsträchtige Perspektive

Der Eindruck entsteht nun, dass...