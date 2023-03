BioNTech Aktie: Anleger erfreut über positiven Ausblick!

Die technische Analyse von Aktien basiert auf der Auswertung von Chartmustern und Indikatoren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein solcher Indikator, der verwendet wird, um das Momentum eines Wertpapiers zu messen.

Wenn wir den RSI-Indikator auf die BioNTech-Aktie anwenden, können wir eine Aussage darüber machen, ob das Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der Indikator beträgt in den letzten 7 Handelstagen aktuell 51.44 und zeigt damit eine neutrale Bewertung.

Bei der Betrachtung eines längeren Zeitraums ist es ratsam, auch den RSI-Wert der letzten 25 Handelstage zu berücksichtigen. Dieser kann uns dabei helfen, Trends über einen längeren Zeitraum hinweg zu erkennen.

Diese Analyse zeigt uns also momentan keine klaren Signale für einen Kauf oder Verkauf der BioNTech-Aktie. Doch sollten weitere Entwicklungen am...