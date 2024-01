BioNTech Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Biontech wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 69,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Biontech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihr ein "Neutral"-Rating verliehen. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Biontech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 62,64). Dementsprechend wird der Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Insgesamt erhält Biontech für diesen Teil der Analyse also eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der hier auf 50- und 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt für die Biontech-Aktie derzeit bei 98,16 EUR. Der letzte Schlusskurs von 86,36 EUR liegt somit deutlich darunter (-12,02 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Grundlage erhält Biontech eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen Wert von 93,25 EUR, der unter dem letzten Schlusskurs liegt (-7,39 Prozent). Auch hier erhält die Biontech-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Biontech basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger zu Biontech in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aus diesem Grund wird der Titel insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zu Biontech eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Biontech daher als "Gut"-Wert bewertet.