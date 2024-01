BioNTech-Aktie: Alarmstufe Rot!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Börsen beginnen damit, die Aktie von BioNTech neu zu bewerten. Am Freitag gab der Titel am Ende ca. -0,8 % nach. Das ist noch nicht viel, verrät aber einiges von der Stimmung am Markt. Den auch in den Tagen zuvor hatte BioiNTech durchgehend verloren. Konkret ging es an allen fünf Handelstagen nach unten, wenngleich die Kursrückgänge jeweils zwischen nur wenig mehr als 0 % und knapp 2 % changierten. Es sieht also noch nicht so aus, als käme es zum unmittelbaren Ausverkauf. Dennoch ist die Alarmstimmung zumindest bei einigen Beobachtern mittlerweile aktiviert.

Die Aktie ist in einem Abwärtstrend. Punkt.

BioNTech hat formal und auch spürbar den Abwärtstrend angetreten bzw. setzt den gnadenlos fort. Die Mainzer haben vor kurzer Zeit einmal für einen etwas besseren Eindruck sorgen können. Die Aktie war kurzzeitig auf mehr als 100 Euro nach oben geklettert. Die Freude währte nur kurz.

BioNTech ist wieder in den charttechnischen Abwärtsmodus übergegangen. Unterhalb von 100 Euro fehlen jetzt mehr als 10 %, um wieder klettern zu können – und die Chance zu erhalten, sich tatsächlich spürbar nach oben durchzuboxen.

Die Probleme sind aber auch tieferer Natur. Denn wirtschaftlich gibt es derzeit wenig Hoffnung. Die Mainzer verdienen noch Geld. Nur wird der Ertrag den gegenwärtigen Schätzungen nach im laufenden Jahr auf nur noch gut 1 Mrd. Euro sinken. Das wäre gegenüber dem Vorjahr – auch hier wird nur geschätzt – ein Rückgang um den Faktor 3,5.

Die Notierungen rutschen also nicht zufällig, sondern wirtschaftlich durchaus begründet. Verschärfend kommt dazu, dass BioNTech in den vergangenen Tagen keine ernsthaften guten oder relevanten Nachrichten an den Markt bringen konnte. Das trübt die Stimmung und lässt den Abwärtstrend für die neue Woche noch einmal deutlicher hervortreten, jedenfalls möglicherweise.

