BioNTech-Aktie: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech hat am Mittwoch mit dem Minus von -1,1 % erneut enttäuscht. Die Notierungen des Unternehmens aus Mainz reflektieren im Grunde das, was die Bilanz derzeit hergibt. Auf der anderen Seite stehen Analysten, denen auch die Marke von 100 Euro nicht zu hoch erscheint. Das Unternehmen soll mit seiner Aktie demnach einen Marsch auf deutlich mehr als 100 Euro machen können. Das aktuelle Kursziel liege bei 117,20 Euro, so die Annahme. Der Wert hat derzeit indes keine Impulse erkennen lasse, wie es um die 31 % nach oben gehen kann.

Die Situation ist eindeutig

Die Situation ist derzeit eindeutig. BioNTech hofft noch immer darauf, mit den mRNA-Technologien im Kampf gegen Krebs weiter zu kommen. Die Realität allerdings wird sich in diesem Jahr nicht mehr dieser Vision beugen. Einnahmen auf diesem noch zu erforschenden Feld sind weitgehend unwahrscheinlich. Das ließ auch die Führung mehr oder weniger deutlich durchblicken.

Demzufolge bleibt derzeit die Betrachtung des KGV. Das liegt aktuell für das laufende Jahr bei 150 oder etwas mehr. Die Aktie ist nicht zufällig 15 % von der 100-Euro-Marke entfernt.

