BioNTech-Aktie +6,5%: Das hatte keiner auf dem Zettel

Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) springt am Montag nach US-Handelsstart in der Spitze um +6,5% auf 102 US$, nachdem das Unternehmen seine Q3-Zahlen veröffentlicht hat. Das Umsatzziel für 2023 musste wie erwartet eingedampft werden. Unter dem Strich ist den Mainzern jedoch ein Kunststück gelungen, mit dem kein Analyst gerechnet hatte.