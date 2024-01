BioNTech: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BioNTech ist am Freitag kur vor dem Ende des neuen Jahres in eine komfortable Ausgangssituation gekommen. Der Titel liegt nur noch weniger als 5 Euro von der wichtigen Grenze bei 100 Euro entfernt. Die Aktie hat am Freitag selbst zwar -0,4 % verloren. Aber: Der Titel konnte sich zuletzt in Höhe der Marke von 95 Euro halten. Daraus ziehen Analysten durchaus Hoffnung. Auch solche, die sich mit der charttechnischen Situation auseinandersetzen.

