BioNTech – 110,00 bis 130,00 USD „am US-Markt“! Pfizers Pläne würden 2023 die Comirnaty Umsätze auf hohem Niveau halten…

BioNTech – Biotechnologiewert. Grosse Forschungspipeline in teilweise fortgeschrittenem Stadium durchfinanziert durch den Comirnaty-Erfolg. Und normalerweise erwartet man nach den nationalen Staatskäufen ab Anfang 2023 ein kräftiges Umsatzminus, da die Nachfrage dann durch normale Beschaffungswege,

teilweise krankenkassenfinanziert oder nutzerfinanziert und durch Ärzte bestimmt werden sollte. Seit längerem wurde bereits spekuliert, wie lange die Multimilliardenumsätze mit den mRNA-Impfstoffen von Moderna oder BoNTech/Pfizer weitersprudeln werden. One-hit-wonder mit Ablaufdatum? So sehen teilweise die Kurssetzungen bei den mRNA-Pionieren aus.

Durch die von Pfizer im Rahmen einer Finanzmarktveranstaltung genannten Preissetzungen und in Erwartung einer zukünftigen Mengen-Nachfrage ca. in Höhe der jährlichen Grippeimpfungen könnten vielleicht auch 2023 annähernd die in diesem und dem letzten Jahr erreichten Umsätze erzielt werden. Zumindest wenn die Überlegungen zur Preisgestaltung am US-Markt exemplarisch für die Marktpreise zahlenden „Märkte“ wie Europa, Grossbritannien, Australien, Neuseeland, arabische Staaten u.a. stehen sollte.

110 bis 130 USD je „Booster“ – Pfizer’s Preisindikation überraschte. Selbst wenn es eher bei den über die angeblich von Moderna geplanten 60,00 USD landen sollte…

Mohit Bansal, analyst bei Wells Fargo, drückte – stellvertretend für viele seien Überraschung über die Preisvorstellungen Pfizers aus, er habe eher 50,– USD erwartet. Was in etwa sich mit den angeblich von Moderna geplanten 60,– USD decken würde. Zumindest trauen die Analysten aufgrund der in diesem Herbst bisher gemachten Impffrequenzen dem BionTEch/Pfizer Impfstoff durch diese Planung ca. 2,5 bis 3 Mrd USD mehr Umsatz in 2023 zu.

Bereits unter staatlicher Aegide stiegen die Preise kontinuierlich

Bisher konnte BionTech/Pfizer kontinierliche Preissteigerungen bei den US-Regierungskontrakten erzielen, so dass der Schritt nun auf die klasssiche Marktpreisbildung nun eigentlich wenig überraschen sollte. Gerade weil auch die „Preise“ für andere Impfstoffe in den USA in einer entsprechenden Preisrange liegen: „It is more than what CVS, for example, charges for a flu shot ($50 or $95), but is less than many other vaccines including Pneumovax 23 ($141), hepatitis ($145), meningitis ($179), shingles ($205) and HPV ($261).“ („Pfizer eyes four-fold price hike for COVID vaccine in private US market“ von Kevin Dunleavy,21.10.2022, 11:17 Uhr, Fiercepharma)



Die US-Regierung akzeptierte – in ähnlicher Grössenordnung auch die EU als zweiter Grosskunde – folgende Preisentwicklung: Die wahrscheinlich bis in serste Quartal 2023 reichende Vakzin-Bestellung der USA besass ein Preisschild von 30,48 USD/Dosis, im Juli 2021 lag man noch bei 24,00 USD/Dosis und der startpreis von 19,50 USD wurde im Juli 2020 für die erste Bestellung gezahlt.



Comirnaty sollte noch „für einige Milliarden EUR Umsatz gut sein“ – auch wenn der Peak wohl überschritten sein sollte

Gegenüber Moderna, die für das Geschäftsjahr 2022 auf Basis bereits geschlossener Kaufverträge Erlöse von rund 21 Mrd USD erwarten, erscheinen die von BioNTech 13 bis 17 Mrd EUR erwarteten Covid-19 Impfstoffumsätze in 2022 fast niedrig. Und bieten vielleicht noch Luft nach oben? Zumindest versucht das Duo BionTech/Pfizer die erwarteten Nachfragespitzen für Covid-19-Impfstoffe im Herbst oder Winter abzudecken – und dafür braucht es einen Omicron-angepassten Impfstoff, der mittlerweile u.a. bei FDA und EMA vorliegt. Desweiteren hat die EMA empfohlen, die vorläufige Comirnaty-Zulassung in eine permanente, normale Zulassung zu wandeln. Wenn die EU-Kommission dem zustimmt, wovon auszugehen ist, sollte hier auf Jahre eine gewisse Grundnachfrage bedient werden können.